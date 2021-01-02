Yılbaşı gecesi pencereden ateş açarak terör estiren maganda yakalandı
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Yılbaşı gecesi pencereden ateş açarak terör estiren maganda yakalandı

02.01.2021 12:31 | Son Güncelleme: 02.01.2021 12:41
Yılbaşı gecesi pencereden ateş açarak terör estiren maganda yakalandı

Maltepe'de yılbaşı gecesi tabancayla pencereden ateş açarak terör estiren maganda, polis ekipleri tarafından yakalandı. Evinde tabanca, şarjörler ve fişekler eve geçirilen magandaya, "kuru sıkı ve gaz tabancalarına kullanma kanununa muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

İstanbul'un Maltepe ilçesi Fındıklı Mahallesi'nde yılbaşı gecesi meydana gelen olayda Sercan A. (23) evinde arkadaşlarıyla eğlenmeye başladı. Eğlencenin dozunu kaçıran A. tabancayla havaya ateş açmaya başladı. Defalarca tetiğe basan şahıs terör estirdiği o anları kaydettirip bir de sosyal medyada yayınladı. Şahsın terör estirdiği o anlar kameralara yansıdı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI HAREKETE GEÇİRDİ

Paylaşımın ardından harekete geçen polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri şahsı evinde yakaladı. Yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, 2 adet şarjör ve 26 adet fişek ele geçirildi. Aramaların ardından Sercan A. gözaltına alınırken, ele geçirilen malzemelere de el konuldu. Emniyete götürülen şahıs "kuru sıkı ve gaz tabancalarına kullanma kanununa muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanan şahıs savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Yılbaşı gecesi pencereden ateş açarak terör estiren maganda yakalandı
Yılbaşı gecesi pencereden ateş açarak terör estiren maganda yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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