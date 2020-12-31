İSTANBUL'DA YILBAŞINA SAATLER KALA METROBÜS VE TRAFİKTE YOĞUNLUK YAŞANIYOR

İSTANBUL 'da yılbaşına saatler kala metrobüs ve trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Türkiye genelinde yılbaşı nedeniyle koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün saat 21.00 itibarıyla başlayacak ve Pazartesi sabahı 05.00'e kadar devam edecek olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, metrobüs ve trafikte yoğunluk yaşanıyor. Öğle saatlerinde resmi tatilinin başlaması nedeniyle işlerinden ve yılbaşı alışverişi yapmak için trafiğe çıkan sürücüler D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde trafik yoğunluğu oluşturdu. Trafik neredeyse durma noktasına gelirken, İBB'nin trafik haritasına göre yoğunluğun yüzde 60'lara kadar arttığı görüldü.

Görüntü dökümü:

-----------------------Trafikten görüntü-Metrobüsteki yoğunluktan görüntü

-Genel ve detaylar

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat SOLAK