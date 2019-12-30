İstanbul'da yılbaşı tedbirleri
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İstanbul'da yılbaşı tedbirleri

Güven Timleri Şube Müdürü Murat Bayhan ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürü Gürol Dikyol'un açıklamsı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürü Murat Bayhan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce halkın huzurlu ve güvenli bir yılbaşı geçirmesi amacıyla 4 aşamalı yılbaşı tedbirleri...

30.12.2019 18:04 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:08
İstanbul'da yılbaşı tedbirleri

Güven Timleri Şube Müdürü Murat Bayhan ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürü Gürol Dikyol'un açıklamsı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürü Murat Bayhan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce halkın huzurlu ve güvenli bir yılbaşı geçirmesi amacıyla 4 aşamalı yılbaşı tedbirleri planlandığını söyledi.

Kaynak: AA

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: İstanbul'da yılbaşı tedbirleri
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