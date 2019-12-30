: İstanbul'da yılbaşı tedbirleri

30.12.2019 18:02 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:04

Taksim ve çevresinden alınan ve alınacak güvenlik önlemlerinin görüntüleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürü Murat Bayhan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce halkın huzurlu ve güvenli bir yılbaşı geçirmesi amacıyla 4 aşamalı yılbaşı tedbirleri planlandığını söyledi.

Kaynak: AA

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