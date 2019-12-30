İstanbul'da yılbaşı tedbirleri
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İstanbul'da yılbaşı tedbirleri

Taksim ve çevresinden alınan ve alınacak güvenlik önlemlerinin görüntüleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürü Murat Bayhan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce halkın huzurlu ve güvenli bir yılbaşı geçirmesi amacıyla 4 aşamalı yılbaşı tedbirleri planlandığını söyledi.

30.12.2019 18:02 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:04
İstanbul'da yılbaşı tedbirleri

Taksim ve çevresinden alınan ve alınacak güvenlik önlemlerinin görüntüleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürü Murat Bayhan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce halkın huzurlu ve güvenli bir yılbaşı geçirmesi amacıyla 4 aşamalı yılbaşı tedbirleri planlandığını söyledi.

Kaynak: AA

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: İstanbul'da yılbaşı tedbirleri
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