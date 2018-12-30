İstanbul'da yılbaşı önlemleri

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Yılbaşı günü ve gecesinde 39 bin polisimiz, 4 bin jandarmamız, denizde 10 ayrı noktada görev yapacak sahil güvenlik ekiplerimiz, bini aşkın zabıta, itfaiye, 112 ambulans göreve hazır olacak" dedi.