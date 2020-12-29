İstanbul'da yılbaşı öncesi 'sahte içki' operasyonu
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İstanbul'da yılbaşı öncesi 'sahte içki' operasyonu

29.12.2020 16:26 | Son Güncelleme: 29.12.2020 16:40

- İstanbul'da yılbaşı öncesi 'sahte içki' operasyonu İstanbul, Maltepe'de yılbaşı öncesi sahte içki üreterek, piyasaya sürdükleri tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

- İstanbul'da yılbaşı öncesi 'sahte içki' operasyonu

İSTANBUL - İstanbul, Maltepe'de yılbaşı öncesi sahte içki üreterek, piyasaya sürdükleri tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 120 adet sahte şişe 120 litre etil alkol ve sahte içki ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Yılbaşı öncesi sahte içkileri piyasaya sürdükleri belirlenen 2 adrese operasyon düzenledi. Ekiplerin çalışması sonucu ilk olarak Maltepe'de Gülensu Mahallesinde bulunan bir adresin depo kısmında sahte içki üretildiği ve satışı üzerine, adrese operasyon gerçekleştirdi. Adreste adet (1'er) litrelik sahte olduğu değerlendirilen alkol şişesi, adet litrelik bidon ele geçirilerek, konu ile ilgili Y.Ç., ve G.A., isimli şahıslar gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların Yalı Mahallesinde bulunan bir otoparkta etil alkol olduğunu belirtmesi üzerine adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda; 120 adet 1 litrelik etil alkol ele geçirildi. Sahte içki üretmek ve pazarlamaktan yakalanan şahıslardan Y.Ç., ve G.A., isimli şahıslar haklarında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan yapılan işlemlerin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

İstanbul'da yılbaşı öncesi 'sahte içki' operasyonu
İstanbul'da yılbaşı öncesi 'sahte içki' operasyonu
İstanbul'da yılbaşı öncesi 'sahte içki' operasyonu
İstanbul'da yılbaşı öncesi 'sahte içki' operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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