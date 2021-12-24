İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da yılbaşı öncesi kaçak ağaç kesimine yönelik denetim

İSTANBUL - İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yeni yıla sayılı günler kala ormanlık alanlarda kaçak çam ağacı kesimini engellemek amacıyla tedbirleri artırdı. Yeni ekipler oluşturduklarını belirten İstanbul Orman Bölge Müdür Yardımcısı Güneri: "Çam ağacına olan ilgi artıyor, ancak ormanlardan ağaç kesmek yasak. Kesildiği zaman kanun gereği 3 aydan 5 yıla kadar hapis cezası var. Ayrıca idari para cezası var" dedi.

Yeni yıl yaklaşırken kaçak yollarla çam ağacı satışı yapanlar ve kaçak kesim yapanlara karşı tedbirler arttırıldı. Kaçakçılara göz açtırmayan İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Ekipleri, orman içerisinde 7 gün 24 saat koruma çalışmalarını sürdürüyor.

Ormanlardan ağaç kesmenin yasak olduğunu belirten İstanbul Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Şakir Güneri: "Orman Bölge Müdürlüğü olarak bu seneki tedbirlerimizi arttırdık ve ekipler oluşturduk. Yılbaşı yaklaştığı için denetimleri daha da sıkılaştırdık. Her yerde tüm ekipleri alarma geçirdik. 7/24 koruma çalışmalarımız devam ediyor. Çam ağacına olan ilgi artıyor, ancak ormanlardan ağaç kesmek yasak. Kesildiği zaman kanun gereği 3 aydan 5 yıla kadar hapis cezası var. Ayrıca idari para cezası var. Bu yüzden vatandaşlarımızın mevcut olan orman fidanlıklarımızdan boylu fidanları temin edebilirler. Ayrıca belli noktalarda tüm işletme müdürlüklerimizde ücretsiz olarak dağıtımız yapılacaktır" diye konuştu.