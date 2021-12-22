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Yılbaşı öncesi eğlence mekanlarında sahte alkol denetimi gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yılbaşı öncesi eğlence mekanlarında sahte alkol denetimi gerçekleştirildi İstanbul'da birçok ilçede umuma açık eğlence mekanlarına yıl başı öncesi sahte alkol denetimi gerçekleştirildi.

İSTANBUL (İHA) - Yılbaşı öncesi eğlence mekanlarında sahte alkol denetimi gerçekleştirildi

İSTANBUL - İstanbul'da birçok ilçede umuma açık eğlence mekanlarına yıl başı öncesi sahte alkol denetimi gerçekleştirildi.

Ülke genelinde sahte alkole bağlı ölümlerin artması ve yaklaşan yılbaşı öncesi eğlence mekanlarına denetim gerçekleştirildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından İstanbul'da birçok ilçede eş zamanlı denetim yapıldı. Ataşehir'de saat 21.00 ile 23.00 arasında umuma açık eğlence mekanlarında 'Sahte alkol uygulaması' gerçekleştirilirken, gerçekleşen uygulamalar kapsamında ilçe genelinde bulunan umuma açık eğlence mekanlarına yapılan denetimlerde eğlence mekanlarında işyeri ruhsatları, kimlik kontrolleri ve sahte alkol denetimleri yapıldı. Polis ekipleri denetim yaptığı mekanlarda işyeri sahiplerine sahte alkol konusunda bilgiler vererek uyarılarda bulundu.

Yılbaşı öncesi eğlence mekanlarında sahte alkol denetimi gerçekleştirildi

Yılbaşı öncesi eğlence mekanlarında sahte alkol denetimi gerçekleştirildi

Yılbaşı öncesi eğlence mekanlarında sahte alkol denetimi gerçekleştirildi

Yılbaşı öncesi eğlence mekanlarında sahte alkol denetimi gerçekleştirildi

Yılbaşı öncesi eğlence mekanlarında sahte alkol denetimi gerçekleştirildi

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İhlas Haber Ajansı / Emre Sertdemir - Son Dakika Haberleri

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