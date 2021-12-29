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İstanbul'da yılbaşı öncesi alışveriş hareketliliği yaşanıyor

İstanbul'da yılbaşı öncesi alışveriş hareketliliği yaşanıyor
AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Haberler | Güncel

Yılbaşına sayılı günler kala İstanbul'un en hareketli semtlerinden Eminönü'nde alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.

EMİNÖNÜ, İSTANBUL (AA) - Yılbaşına sayılı günler kala İstanbul'un en hareketli semtlerinden Eminönü'nde alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.

Yılbaşı alışverişi yapmak isteyenlerin en çok tercih ettiği yerlerin başında gelen Eminönü ve Mısır Çarşısı, hareketli günlerinden birini yaşıyor. Özellikle kuruyemiş ve hediyelik eşya satılan dükkanlardaki yoğunluk dikkati çekiyor.

Vatandaşların yılbaşı arifesinde alışveriş için yoğun ilgi göstermesi Eminönü esnafının da yüzünü güldürdü.

Yılbaşı bileti için uzun kuyruklar oluştu

Milli Piyango İdaresinin Yılbaşı Özel Çekilişi için belirlediği 120 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen vatandaşlar da Nimet Abla gişesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Yurt dışından ve şehir dışından da bazı kişilerin yılbaşı bileti almak amacıyla Nimet Abla gişesine geldiği görüldü.

Öte yandan Mısır Çarşısı ve çevresindeki kuruyemişçiler, kahveciler ve lokumcularda da uzun kuyruklar gözlendi.

İstanbul'da yılbaşı öncesi alışveriş hareketliliği yaşanıyor

İstanbul'da yılbaşı öncesi alışveriş hareketliliği yaşanıyor

İstanbul'da yılbaşı öncesi alışveriş hareketliliği yaşanıyor

İstanbul'da yılbaşı öncesi alışveriş hareketliliği yaşanıyor

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AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Son Dakika Haberleri

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