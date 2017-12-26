İstanbul'da Yılbaşı Hazırlıkları
Haber-Kamera: İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA İstanbul'da yeni yıl hazırlıkları kapsamında kentin işlek caddeleri süslenip ışıklandırıldı.
Haber-Kamera: İdris TİFTİKÇİ/ İSTANBUL DHA
İstanbul'da yeni yıl hazırlıkları kapsamında kentin işlek caddeleri süslenip ışıklandırıldı. 2018'e girmeye sayılı günler kala İstanbul'da hazırlıklar sürüyor. Günler öncesinden başlayan çalışmalar kapsamında Nişantaşı, Bağdat Caddesi, Etiler, Nispetiye Caddesi, Dolmabahçe, Barbaros Bulvarı ve Taksim Meydanı'nda ışıklandırıldı. İstiklal Caddesi'nin ise ışıklandırılmadığı görüldü.