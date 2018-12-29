İstanbul'da Yılbaşı Gecesi Ağır Tonaj Yasağı

İstanbul'DA YILBAŞI GECESİ AĞIR TONAJ YASAĞI(taksim meydanı havadan)

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yılbaşı tedbirleri kapsamında 7 ilçeye 24 saat boyunca kamyon, TIR ve beton mikseri gibi ağır tonajlı araçların girişini yasakladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Yılbaşı tedbirleri ile alakalı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy ve Kadıköy ilçelerinde 31 Aralık Pazartesi günü sabah saat 08.00'den 1 Ocak Salı günü sabah 08.00'e kadar kamyon, TIR, beton mikseri gibi ağır tonajlı araçların girişi yakalanmıştır denildi.

Kaynak: DHA