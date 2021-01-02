Son dakika... İstanbul'da yılbaşı gecesi 14 iş yeri ve 2 villada parti
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Son dakika... İstanbul'da yılbaşı gecesi 14 iş yeri ve 2 villada parti

02.01.2021 09:34 | Son Güncelleme: 02.01.2021 09:40
Son dakika... İstanbul'da yılbaşı gecesi 14 iş yeri ve 2 villada parti

Son dakika haberler... İstanbul'da yenil yıl gecesi polis ekipleri 14 iş yeri ve 2 villada parti yapıldığını belirledi.

 İstanbul'da yenil yıl gecesi polis ekipleri 14 iş yeri ve 2 villada parti yapıldığını belirledi.

İstanbul'da yenil yıl gecesi polis ekipleri 95 bin 456 kişiye GBT sorgulaması yaptı. Yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 319 kişi ile 143 yoklama kaçağı yakalandı. Yeni yıl kutlamalarıyla ilgili gelen ihbarlarla 36 iş yeri ile 95 ev kontrol edildi. Denetim yapılan yerlerden14 iş yeri ile 2 villada parti düzenlendiği belirlendi. Buralardaki toplam 162 kişiye,  357 bin 577 TL para cezası kesildi.


Son dakika... İstanbul'da yılbaşı gecesi 14 iş yeri ve 2 villada parti
Son dakika... İstanbul'da yılbaşı gecesi 14 iş yeri ve 2 villada parti
Son dakika... İstanbul'da yılbaşı gecesi 14 iş yeri ve 2 villada parti
Son dakika... İstanbul'da yılbaşı gecesi 14 iş yeri ve 2 villada parti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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