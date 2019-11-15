İstanbul'da yıkımı yapılan binadan parça düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı
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İstanbul'da yıkımı yapılan binadan parça düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremde hasar gören ve çökme riski nedeniyle yıkımı yapılan Beyoğlu'ndaki binadan parça düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

15.11.2019 16:18 | Son Güncelleme: 15.11.2019 16:18
İstanbul'da yıkımı yapılan binadan parça düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremde hasar gören ve çökme riski nedeniyle yıkımı yapılan Beyoğlu'ndaki binadan parça düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 26 Eylül'de meydana gelen Silivri merkezli 5,8 büyüklüğündeki depremde hasar oluşan Ayhan Işık Sokak'taki binanın yıkım çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar sırasında binadan düşen parça sonucu 1 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yaralanan kişinin Suriye uyruklu olduğu kağıt toplayarak geçimini sağladığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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