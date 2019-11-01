İstanbul'da yetkisiz çakar lamba denetimi

01.11.2019 20:28

YETKİSİZ çakar kullanımının önüne geçmek için akşam saatlerinde İstanbul genelinde denetimler yapıldı. Usulsüz şekilde çakar lamba kullandıkları belirlenen sürücülere 2 bin 4 TL para cezası kesildi ve araçları trafikten men edildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yetkisiz çakar kullanımıyla ilgili İstanbul genelinde denetimler gerçekleştirdi. Denetimler sırasında trafik polislerinin yakalarında sesli ve görüntülü kayıt yapan, uzun süre çalışmaya uygun, GSM hatları üzerinden anlık veri ileten 'Giyilebilir Kamera' da devredeydi.

2 BİN 4 LİRA CEZA KESİLDİYetkisiz çakar kullanan kişilere 2 bin 4 liraya kadar idari yaptırım uygulandı, çakar lambaların takılı olduğu araçlar trafikten men edildi. Zeytinburnu D-100 Karayolu Edirne istikametinde yapılan denetimlerde yetkisiz çakar lamba kullanıldığı tespit edilen 2 araca ceza kesildi.

Kaynak: DHA

- İstanbul