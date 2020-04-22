İSTANBUL'DA YER YER TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR İstanbul'da, trafik yoğunluğu haritasına göre akşam saatlerinde yoğunluk yüzde 15 olarak ölçülürken, D 100 Karayolu ve TEM Otoyolunun bazı kesimlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul 'da, trafik yoğunluğu haritasına göre akşam saatlerinde yoğunluk yüzde 15 olarak ölçülürken, D 100 Karayolu ve TEM Otoyolunun bazı kesimlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Mesai saatlerinin sona ermesinin ardından yola çıkan vatandaşlar birçok noktada trafik sıkıntısı yaşamazken, D 100 Karayolu Mecidiyeköy-15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Küçükçekmece-Avcılar yönünde ve TEM Otoyolu Bağcılar mevkiinde trafik yoğunluğu oluştu. Ayrıca Bahçelievler D-100 Karayolu 'nda Şirinevler ve Yenibosna'da da trafik yoğunluğu yaşandı. - Okur Kaynak: DHA