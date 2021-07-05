İstanbul'da yağmur etkili olmaya başladı
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İstanbul'da yağmur etkili olmaya başladı

İstanbul'da yağmur etkili olmaya başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da yer yer sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.

İstanbul'da yer yer sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Vatandaşlara zor anlar yaşarken, yollar adeta göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da yağmur etkili olmaya başladı. Kağıthane tarafında etkili olmaya başlayan yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalanırken, bazıları da saçak altlarına saklandı. Adeta göle dönen yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. - İSTANBUL

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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