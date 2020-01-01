İstanbul'da yeni yılın ilk gününde yollar boş kaldı
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İstanbul'da yeni yılın ilk gününde yollar boş kaldı

İstanbul'da 2020 yılının ilk sabahında yollar boş kaldı.

01.01.2020 10:36 | Son Güncelleme: 01.01.2020 10:42
İstanbul'da yeni yılın ilk gününde yollar boş kaldı

'da 2020 yılının ilk sabahında yollar boş kaldı. 'nin trafik yoğunluğu verilerine göre yoğunluk yüzde 9'a kadar düştü.


Yılın ilk sabahında İstanbul'da yollar boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin trafik yoğunluğu verilerine göre, İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 9'a kadar düştü. Mesai günlerinde sabah saat 10.00 sıralarında trafiğin en yoğun olduğu Haliç Köprüsü'nde ve E-5'te yolların açık olduğu gözlendi.


Öte yandan 2020 yılının ilk sabahında metrobüs ve otobüs duraklarının da boş olduğu görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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