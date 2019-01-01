İstanbul'da Yeni Yılın İlk Bebeği Dünyaya Geldi

İstanbul'da 2019 yılının ilk bebeği Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dünyaya geldi. Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz yeni yılın ilk bebeğini ve ailesini ziyaret ederek altın hediye etti.

İstanbul'da 2019 yılının ilk dakikalarında hayata merhaba diyen, 4 kilo 15 gram doğan bir kız bebek oldu. Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dünyaya gelen ve henüz ismi konulmayan kız bebeğini Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz ve Küçükçekmece İlçe Kaymakamı Harun Kaya ziyaret ederek, yeni doğan bebeğe altın taktı.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, "Sayın Kaymakamımızla birlikte yeni doğan bebeğimizi ziyaret ettik. Allah analı babalı büyütsün. Vatanına milletine faydalı bir evlat olarak yetiştirsin. Anne ve babamızı tebrik ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

2019'un ilk bebeklerini ziyaret ettikleri için çok mutlu olduğunu kaydeden Küçükçekmece İlçe Kaymakamı Harun Kaya, "Bu büyük bir mutluluk. İlk iki toruna babaanne bakmış. Üçüncüye de hazır, bakıyor. Rabbim bütün böyle çocuklara bakan babaanne ve anneanne nasip etsin. Huzurla, sağlıkla ve mutlulukla büyüsünler. Bahtları açık olsun" şeklinde konuştu.

Yeni yılın ilk bebeklerinden bebeğin babası Mücahit Can, üçüncü çocuğu olduğunu söyleyerek, bebeğinin kendisine şans ve sağlık getirmesini istediğini belirtti. Can, "Sağolsunlar bizlerle çok iyi ilgilendiler. Kaymakamımız geldi, belediye başkanımız geldi. Herkese ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi.

Başhekim Yardımcısı Metin Arslan ile birlikte hastaneyi gezerek, hastalar ve personelin yeni yılını kutlayan Küçükçekmece İlçe Kaymakamı Harun Kaya ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, yılın ilk fotoğrafını ise doğum servisinde çalışan hemşirelerle çektirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA