İstanbul'da yeni turnuva: "TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul" Türkiye'nin yeni toprak kort turnuvası TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul, 8-13 Eylül 2020 tarihleri arasında İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenecek.

Türkiye'nin yeni toprak kort turnuvası TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul, 8-13 Eylül 2020 tarihleri arasında İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenecek.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenecek olan Türkiye'nin yeni toprak kort turnuvası TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Toto'nun desteğiyle 8-13 Eylül 2020 tarihleri arasında tenisseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Turnuva organizasyonunu ise TEB BNP Paribas sponsorluğunda Türkiye Tenis Federasyonu yapacak.

Tenise verilen uzun aradan sonra TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul, takvimdeki yeri itibariyle Roland Garros öncesi önemli bir durak olma özelliği taşıyacak.

YENİ TESİSTE TENİSE 'MERHABA'

Toplam 25.000 m alana sahip Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi'nde, şubat ayından itibaren yürütülen çalışmalar sonucunda tüm kortlar yenilendi, merkez kort tribünleri ve çevre düzenlemeleri yapıldı, yaşam alanları daha konforlu hale getirildi. Bu sene ilki gerçekleştirilecek turnuvada, dünya sıralamasında 22. sırada bulunan ve son olarak Prague Open'da final oynayan Elise Mertens 1 numaralı seribaşı olarak yer alacak. Dünya eski 2 numarası Svetlana Kuznetsova'nın yanı sıra Kazak raket Yulia Putintseva, Polonyalı Magda Linette, Fransız Kristina Mladenovic ve son TEB BNP Paribas İstanbul Cup finalisti Rus tenisçi Veronika Kudermetova gibi isimler ana tabloda yer alacak.

Milli sporcular da turnuvada boy gösterecek.

CENGİZ DURMUŞ: "TENİSİN KALBİ İSTANBUL'DA ATACAK"

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, TTF İstanbul Tenis Merkezi'nin tenisin yeni adresi olacağını ve gerçekleşecek bu turnuva ile İstanbul'un dünyanın önde gelen tenis şehirlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi. TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul ile tenisin kalbinin İstanbul'da atacağını belirten Durmuş, "Nice şampiyonlar yetiştireceğimiz yenilenen tesisimizde, yepyeni bir turnuvanın heyecanı içerisindeyiz. Tarihi başarılara ev sahipliği yapacak tesisimizin yenilenmesine katkılarından dolayı tenis camiası adına Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA