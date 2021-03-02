Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı

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İstanbul'daki ana sınıfları, ilkokul, 8. ve 12. sınıflar ile özel eğitim okullarında yeni normalleşme süreciyle birlikte ders zili çaldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kontrollü normalleşme kapsamında kademeli yüz yüze eğitime geçilmesi dolayısıyla Halkalı Cumhuriyet İlkokulunda açılış programı düzenledi.

İstiklal Marşı okunmasıyla başlanan törenin ardından öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak sınıflarına alındı. Öğrencilerin ve öğretmenlerin maske takma kuralına uydukları görüldü.

İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, kademeli olarak haftanın 2 günü yüz yüze, 3 günü de online eğitim yapılacağını aktardı.

Can, "Bu süreci milletimizin dayanışma, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde çocuklarımızı, öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi salgından koruyarak sağlıklı bir şekilde atlatmak hepimizin için önemli bir vazifedir. Bu kapsamda öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimizle iş birliği içerisinde bu süreci atlatıp çok daha sağlıklı şartlarda eğitim hizmetini sunacağımız günler de gelecektir." diye konuştu.

"İstanbul'da yüz yüze eğitim kapsamında 1 milyon 450 bin civarında öğrencimiz, yaklaşık 124 bin civarında öğretmenimizle eğitime başlamış bulunuyoruz." diyen Can, kent ve ülke genelinde yüz yüze eğitime başlayan öğrenci ve öğretmenler ile tüm eğitim ordusuna teşekkür ederek, kolaylıklar diledi.

Vali Yardımcısı Can, okullarda, Bilim Kurulunun önerileri çerçevesinde hijyene dikkat etmek suretiyle gerekli dezenfekte işlemleri, maske, mesafe kurallarının uygulandığını, sıralar arasında mesafe bırakarak çocukların salgından etkilenmeyecek şekilde eğitimini sürdürebilmesi için gerekli düzenlemelerin yapıldığını belirtti.

"Bütün önlemlerimiz okuldaki çocuklarımızın sağlığına dönük"

İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da 15 Şubat'ta seyrek nüfuslu yerleşim birimlerinde ve köy okullarında eğitime başlandığını anımsattı.

Bugün de okul öncesi kurumlar, ilkokullar, 8. ve 12. sınıflar ile özel eğitim okulları ve bilim sanat merkezlerinde yüz yüze eğitimin başlanması dolayısıyla heyecanlı olduklarını ifade eden Yazıcı, şunları kaydetti:

"Bir bütün halinde İstanbul'da Valiliğimizin koordinasyonunda önlemleri almak suretiyle okullarımızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Eğitimlerimiz, içinde bulunduğumuz okulumuzdan örnek vermek gerekirse, öğrencilerimizin yarısı haftanın ilk 2 günü, diğer yarısı perşembe ve cuma günü okulda olacaklar. Çarşamba günü okulumuz dezenfekte çalışmaları için tamamen ayrılmış olacak. Öğrencilerimiz günde 6'şar saatten 2 gün 12 saat eğitim görecekler. 30'ar dakika ders, 10 dakika teneffüs olacak. Bütün önlemlerimiz okuldaki çocuklarımızın sağlığına dönük olmak üzere. Teneffüslerindeki giriş çıkış yollarından, oynayacakları oyunlara kadar bütün alanlarda gerekli düzenlemeler yapıldı."

Yazıcı, öğretmenlerin aşılanmasıyla ilgili bir soru üzerine, aşılamayla ilgili çalışmaların Sağlık Bakanlığının sağladığı imkanlarla öğretmenlere HES uygulaması üzerinden gelen çağrıyla gerçekleştiğini, eğitim öğretime başlanan grupların öğretmenleri öncelikli olmak üzere aşılamanın mart ayı içerisinde uygulanacağını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu