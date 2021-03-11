İSTANBUL'DA YENİ HES KODU KARARI; KAHVEHANE, BERBER, DÜĞÜN SALONU...
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İSTANBUL'DA YENİ HES KODU KARARI; KAHVEHANE, BERBER, DÜĞÜN SALONU...

11.03.2021 19:41 | Son Güncelleme: 11.03.2021 19:59
İSTANBUL'DA YENİ HES KODU KARARI; KAHVEHANE, BERBER, DÜĞÜN SALONU...

İSTANBUL'da İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı'nın aldığı yeni kararla 15 Mart'tan itibaren kahvehane, internet kafe, berber, hamam, masaj salonu, düğün salonu, tiyatro ve spor salonları gibi bir çok yere girişte HES kodu zorunluluğu getirildi.

İSTANBUL'da İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı'nın aldığı yeni kararla 15 Mart'tan itibaren kahvehane, internet kafe, berber, hamam, masaj salonu, düğün salonu, tiyatro ve spor salonları gibi bir çok yere girişte HES kodu zorunluluğu getirildi.

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi bugün Vali Yardımcısı Niyazi Erten başkanlığında toplandı. Toplantıda koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

15 Mart'tan itibaren geçerli olacak yeni kararlar şu şekilde açıklandı:

1- Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının girişlerinde HES kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğu olacak.

2- Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm resmi/özel okul ve kurumlara girişlerde; Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında sağlanan entegrasyon ile oluşturulan ve Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden ve ayrıca anlık olarak SMS yolu ile risk durumu takibi yapılan öğretmen, öğrenci ve personeller dışında kalan kişiler ve ziyaretçilerin HES kodu kontrolleri yapılacak.

3- Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler, kooperatifler ve kat malikleri tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin (kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300'ü geçmemek üzere) girişlerinde HES kodu kontrolleri yapılacak.

4- Kahvehane, kıraathane, internet kafe, internet salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonu, dernek lokali, lunapark, tematik parklar, berber, kuaför, güzellik salonu güzellik merkezleri, hamam, sauna ve masaj salonu, kaplıca, nikah salonu, düğün salonu, tiyatro vb. kültürel aktivite yerleri, kütüphane, spor salonları ve spor merkezlerinin girişlerinde HES kodu kontrollerinin yapılması zorunlu olacak.

5- Kaymakamlar ve ilgili kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195' inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler yapılacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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