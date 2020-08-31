İstanbul'da yeni av sezonu Vali Yerlikaya'nın katıldığı törenle açıldı
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İstanbul'da yeni av sezonu Vali Yerlikaya'nın katıldığı törenle açıldı

İstanbul'da su ürünleri av sezonu, Vali Ali Yerlikaya'nın da katılımıyla Yenikapı Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen törenle başladı.

İstanbul'da yeni av sezonu Vali Yerlikaya'nın katıldığı törenle açıldı
31.08.2020 23:15 | Son Güncelleme: 31.08.2020 23:19

İstanbul'da su ürünleri av sezonu, Vali Ali Yerlikaya'nın da katılımıyla Yenikapı Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen törenle başladı.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül itibarıyla sona eriyor. Yenikapı Balıkçı Barınağı'nda da yeni av sezonu nedeniyle İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın da katılımıyla tören düzenlendi. Törende konuşan Vali Yerlikaya, balıkçı teknesine çıkarak ilk anonsu gerçekleştirdi. Vali Yerlikaya balıkçılarla birlikte denize kovalarla balık dökerken, törene katılan vatandaşlara balık ikram edildi. Av sezonunun ilk gününde balıkçılara sahil güvenlik ekipleri de eskortluk yaptı. Tören sonrası gemiler avlanmak üzere denize açıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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