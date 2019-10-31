İstanbul'da yelken şöleni

31.10.2019 11:26

Visa Bosphorus Regatta Yelken Yarışı, 2 Kasım Cumartesi günü İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilecek.

Visa Türkiye sponsorluğunda, Hedef Yelken organizasyonu ve Türkiye Yelken Federasyonunun desteğiyle gerçekleştirilecek etkinlikte, 200'ün üzerinde yelkenli tekne mücadele edecek.

Takımların Beşiktaş ve Sarıyer arasında yelken açacağı organizasyon, Çırağan Sarayı'nda saat 12.00'de start alarak, Anadolu Hisarı, Bebek, Anadolu Hisarı şamandıraları dönüldükten sonra yine Çırağan Sarayı'nda son bulacak.

Lisans şartı aranmayan ve her yelkenli teknenin katılabileceği gezi sınıfı parkuru ise Sarıyer'den başlayacak ve Çırağan Sarayı'nda tamamlanacak.

Kaynak: AA