İstanbul'da Yeditepe Huzur uygulamasının bilançosu açıklandı
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İstanbul'da Yeditepe Huzur uygulamasının bilançosu açıklandı

28.11.2020 07:44 | Son Güncelleme: 28.11.2020 07:49
İstanbul'da Yeditepe Huzur uygulamasının bilançosu açıklandı

İSTANBUL'da dün gece yapılan Yeditepe Huzur uygulamasının sonuçları açıklandı.

İSTANBUL'da dün gece yapılan Yeditepe Huzur uygulamasının sonuçları açıklandı.

İstanbul'da dün yapılan Yeditepe Huzur uygulamasında 157 noktada 1344 personelin katıldığı denetimlere polis helikopteri ile havadan, Deniz Limanı Şube botu ile denizden denetlemeler yapıldı. 149 bin 470 GBT yapılan uygulama sonucunda aranan 481 şahıs ile 332 yoklama kaçağı yakalandı. Uygulamada 26 ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 182 adet mermi ele geçirildi. Ekipler ayrıca, 6 bin 197.25 gram uyuşturucu madde ile 7 bin 079 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen 16 bin 870 TL ile 5 dolar ele geçirdi.

8 bin 549 araç ile 258 motosikletin denetlendiği uygulamada, 212 araç ve motosiklete işlem yapıldı, 31 araç trafikten menedildi. Uygulamada toplam 189 bin 369 TL para cezası kesildi.

Öte yandan 70 umuma açık işyeri de denetlendi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed KILIÇ

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