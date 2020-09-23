- İstanbul'da Yeditepe Huzur uygulamasına İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı- İstanbul'da...

- İstanbul'da Yeditepe Huzur uygulamasına İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı İstanbul'da Yeditepe Huzur uygulamaları devam ediyor İstanbul genelinde helikopter destekli "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

- İstanbul'da Yeditepe Huzur uygulamasına İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı

İstanbul'da Yeditepe Huzur uygulamaları devam ediyor

İSTANBUL - İstanbul genelinde helikopter destekli "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatı doğrultusunda akşam saat 19.00'dan itibaren il genelinde 'Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi. Asayiş uygulamasına Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi katıldı. İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da yapılan uygulamaları Zeytinburnu ilçesinde denetledi. Aktaş denetim noktasında bulunan polis memurlarına selam verdikten sonra çevrede bulunan vatandaşlar ile de sohbet etti. Maskesi olmayan vatandaşları da uyaran Aktaş, uygulamaya katılan narkotik köpeklerini de ilgi gösterdi.

Denetimler sırasında açıklama yapan İstanbul İl Emniyet müdürü Zafer Aktaş, "Asayiş uygulamalarımıza devam ediyoruz. Sağlıklı yaşan için elele kampanyası dahilinde, vatandaşımızın sosyal mesafe kuralıyla ilgili uyarıyoruz, hijyen kurallarıyla ilgili duyarlı hale getiriyoruz. Aynı zamanda 1500 civarında personelle bölgede uygulama yapıyoruz. Uygulamalarımız her gün her saatte şok uygulamalar şeklinde devam ediyor. Bugün de uygulamanın bu noktasını denetlemek ve arkadaşlarımızla beraber olmak hem de vatandaşlarımızla selamlaşmak amacıyla geldik.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN TAN