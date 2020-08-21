İstanbul'da Yeditepe Huzur uygulamasına İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul'da Yeditepe Huzur uygulamasına İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı

İstanbul'da Yeditepe Huzur uygulamasına İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı İstanbul genelinde helikopter destekli "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

21.08.2020 23:57 | Son Güncelleme: 22.08.2020 00:34

İstanbul'da Yeditepe Huzur uygulamasına İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı

İSTANBUL - İstanbul genelinde helikopter destekli "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatı doğrultusunda akşam saat 19.00'dan itibaren il genelinde 'Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi. Asayiş uygulamasına Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi katıldı. İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da yapılan uygulamaları Küçükçekmece'de denetledi. Aktaş denetim noktasında bulunan polis memurlarına selam verdikten sonra çevrede bulunan vatandaşlar ile de sohbet etti. Maskesi olmayan vatandaşları da uyaran Aktaş, uygulamaya katılan narkotik köpeklerine de ilgi gösterdi. Esnaf ziyareti sırasında ise dönerci esnafı İl Emniyet müdürü Aktaş'a döner ikramında bulundu.

"Her gün her ilçede uygulamalarımız devam edecek"

Küçükçekmece'deki denetim noktasına gelen İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş yaptığı açılamada, "İl genelinde uygulamalarımıza devam ediyoruz. Bu akşamda 165 noktada 1500 civarında personel ile hava destekli denizden havadan karadan, narkotik köpeklerle beraber, genellikle narkotik timler aracılığı ile yapacağımız uygulamalar var. Uygulamalarımız devam ediyor şok uygulamalarımız var. Bundan sonra da her gün her ilçede uygulamalarımız devam edecek. Halkımızın huzur ve güvenliği için bu uygulamalar devam edecek" şeklinde konuştu.

İstanbul'da Yeditepe Huzur uygulamasına İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Diyarbakır'daki pandemi hastanesinin gece çekilen fotoğrafı salgının boyutunu ortaya koydu Sağlık
Diyarbakır'daki pandemi hastanesinin gece çekilen fotoğrafı salgının boyutunu ortaya koydu
Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi Güncel
Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi
Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması vatandaşların tepkisi çekti 3. Sayfa
Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması vatandaşların tepkisi çekti
Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı Ekonomi
Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı
İş insanını, 3 milyon euroya ortaklarının azmettirdiği kiralık katil öldürmüş 3. Sayfa
İş insanını, 3 milyon euroya ortaklarının azmettirdiği kiralık katil öldürmüş
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti 3. Sayfa
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti
Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinden sonra 'Kaç sene yetiyor? sorusunu sordu
Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinden sonra "Kaç sene yetiyor? sorusunu sordu
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi
İngiliz Financial Times, Türkiye'nin doğal gaz keşfini değerlendirdi: Çok büyük sonuçları olabilir
İngiliz Financial Times, Türkiye'nin doğal gaz keşfini değerlendirdi: Çok büyük sonuçları olabilir
Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya'da geniş yankı uyandırdı
Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya'da geniş yankı uyandırdı
DSÖ Genel Direktörü: Salgını iki yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz
DSÖ Genel Direktörü: Salgını iki yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan Erdoğan'ın müjdesine yorum: Güzel bir haber aldık
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan Erdoğan'ın müjdesine yorum: Güzel bir haber aldık
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Son Dakika: Fitch, Türkiye'nin notunu teyit etti, görünümünü 'Negatif'e çekti
Son Dakika: Fitch, Türkiye'nin notunu teyit etti, görünümünü "Negatif"e çekti
Tarihi keşfin ardından Türkiye en fazla doğal gaz rezervine sahip 32. ülke konumuna geldi
Tarihi keşfin ardından Türkiye en fazla doğal gaz rezervine sahip 32. ülke konumuna geldi
Fatih sondaj gemisinin flamasındaki sembol merak konusu oldu
Fatih sondaj gemisinin flamasındaki sembol merak konusu oldu
Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, keşfedilen doğal gazın ekonomik değerini açıkladı
Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, keşfedilen doğal gazın ekonomik değerini açıkladı
Kaza yapan arkadaşının başında 'Ölme' diye feryat eden genç, yürek dağladı
Kaza yapan arkadaşının başında "Ölme" diye feryat eden genç, yürek dağladı
Kadıköy'deki gözaltı olayı sonrası açığa alınan iki polis görevlerine iade edildi
Kadıköy'deki gözaltı olayı sonrası açığa alınan iki polis görevlerine iade edildi
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi
Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı
Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi
Pres makinesine başını sokarak intihar etti
Pres makinesine başını sokarak intihar etti
Kötü kokular mahalleyi harekete geçirdi! Ekiplerin girdiği evde çıplak cansız beden bulundu
Kötü kokular mahalleyi harekete geçirdi! Ekiplerin girdiği evde çıplak cansız beden bulundu
Barcelona, eski oyuncusu Henrik Larsson'u teknik ekibe dahil etti
Barcelona, eski oyuncusu Henrik Larsson'u teknik ekibe dahil etti
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım
Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce 'Su testisi su yolunda kırılır' diyen Hıncal Uluç pişman oldu
Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce "Su testisi su yolunda kırılır" diyen Hıncal Uluç pişman oldu
Son Dakika: Fenerbahçe, Trabzonspor'dan ayrılan Jose Sosa'yla 2 yıllık anlaşma sağladı
Son Dakika: Fenerbahçe, Trabzonspor'dan ayrılan Jose Sosa'yla 2 yıllık anlaşma sağladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Acun Ilıcalı Demet Akalın Sertab Erener
Spor Metin Oktay Caner Erkin Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Fatih Bakan Doğalgaz Karadeniz
Şu an buradasınız: İstanbul'da Yeditepe Huzur uygulamasına İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.8.2020 00:59:03. #1.15#
title