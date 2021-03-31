İstanbul'da "Yeditepe Huzur Uygulaması" yapıldı
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İstanbul'da "Yeditepe Huzur Uygulaması" yapıldı

Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur Uygulaması' yapıldı

İstanbul genelinde helikopter destekli "Yeditepe Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.

Öfkeli kocanın şeytani planı son anda bozuldu! Kendisinden kaçan eşini bulabilmek için polisi kullanmak istese de başaramadı
Öfkeli kocanın şeytani planı son anda bozuldu! Kendisinden kaçan eşini bulabilmek için polisi kullanmak istese de başaramadı

İstanbul genelinde helikopter destekli "Yeditepe Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerinden polislerin katılımıyla kent genelinde saat 11.00'de başlayan uygulama, 13.00'te sona erdi. Uygulamaya, helikopterle havadan destek verildi.

Polis ekipleri, denetimlerde şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini yaptı.

Fatih Millet Caddesi'nde gerçekleştirilen uygulamada, şüpheli araçlar durdurularak arandı.

Taksim'de yapılan uygulamaya, özel hareket timleriyle polis helikopteri destek verdi. Narkotik köpeği "Bozo" da durdurulan araçlarda uyuşturucu madde aradı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş

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