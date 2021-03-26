"Yedi Tepe Huzur Uygulaması" yapıldı

İstanbul genelinde helikopter destekli denetimler gerçekleştirildi.

İstanbul genelinde helikopter destekli denetimler gerçekleştirildi.

Kent genelinde saat 11.00'de başlayan "Yedi Tepe Huzur Uygulaması" 13.00'te sona erdi. İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerinden polislerin yaptığı denetim, helikopterle havadan da takip edildi.

Polis ekipleri, denetimlerde şüpheli görülen kişilerin GBT sorgulamasını yaparken bazı araç, mekan ve iş yerlerinde de aramalar gerçekleştirdi.

Kadıköy'de yapılan denetlemede narkotik köpeği pars ile araçlara arama yapıldı. Şüpheli araçlar aranarak, kişilere GBT sorgulaması yapıldı.

Trafik ihlalleri drone ile havadan kayıt altına alındı

Fatih'te Vatan Caddesi'nde drone ile trafik denetimi gerçekleştirildi. Trafik kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Emniyet kemeri takmayan ve trafik ışığı ihlali yapan sürücüler tespit edilerek trafik ekiplerince durduruldu. Denetlemeler sırasında, kırmızı ışıkta geçtiğini tespit edilen moto kuryeye durdurularak cezai işlem uygulandı. Kırmızı ışıkta geçmediğini iddia eden moto kuryeye drone tarafından kayıt altına alınan ihlal anı izletildi.

Denetimlerin gün boyu devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş