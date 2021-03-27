İstanbul'da Yeditepe Huzur Uygulaması'nın sonuçları duyuruldu
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İstanbul'da Yeditepe Huzur Uygulaması'nın sonuçları duyuruldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İstanbul'da Yeditepe Huzur Uygulaması'nın sonuçları duyuruldu

İstanbul'un 39 ilçesinde gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında 112 bin 602 kişinin genel bilgi taraması (GBT) sorgusu yapılarak 121 bin 480 Türk Lirası ceza kesildi.

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İstanbul'un 39 ilçesinde gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında 112 bin 602 kişinin genel bilgi taraması (GBT) sorgusu yapılarak 121 bin 480 Türk Lirası ceza kesildi.

26 Mart Cuma Günü İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Yeditepe Asayiş Uygulaması 76 noktada 645 personel, 1 Polis helikopteri, 2 Deniz Limanı Şube Botu Katıldığı uygulama 11.00-13.00 saatleri arasında sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamanın ikinci aşamasında 76 noktada, 600 personel ve (2) Deniz Limanı Şube Botu katılımı ile 13.00-15.00 saatleri arasında sabit yol uygulaması gerçekleştirildi.

Yapılan uygulamada 112 bin 602 şahsın GBT Sorgulaması yapıldı. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 496 şahıs ile 319 yoklama kaçağının yakalandığı öğrenildi. 35 adet ruhsatsız tabanca ve 171 fişek ile 4 bin 95 gram uyuşturucu madde, 9546 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uygulamada uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen 2 bin 115 Tük Lirası ele geçirildi. 17 bin 861 araç ve 18 bin 163 motosiklet kontrol edildi. 716 araç ve motosiklete işlem yapılarak toplamda 9 araç trafikten men edilerek 121 bin 480 Türk Lirası para cezası kesildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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