İstanbul'da Yeditepe Huzur Uygulaması: 637 kişi yakalandı
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İstanbul'da Yeditepe Huzur Uygulaması: 637 kişi yakalandı

İSTANBUL'da 'Yeditepe Huzur Uygulaması' yapıldı.

İstanbul'da Yeditepe Huzur Uygulaması: 637 kişi yakalandı
19.09.2020 00:46 | Son Güncelleme: 19.09.2020 00:53
İSTANBUL'da 'Yeditepe Huzur Uygulaması' yapıldı. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 570 kişi ile 67 yoklama kaçağı yakalandı. 18 aracın trafikten men edildiği denetimlerde 172 araca işlem yapılarak toplam 188 bin139 TL idari para cezası kesildi.

İstanbul'da 21.00-23.00 saatleri arasında 'Yeditepe Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi. 157 noktada 1394 personel, 2 deniz limanı şube botu, 1 hava ekibi ile gerçekleştirilen uygulamada 4 eğitimli dedektör köpek kullanıldı. Uygulama sabit yol uygulaması ile başladı, umuma açık yerler ile sona erdi.

Denetimler sonucu; 102 bin 357 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunun yapıldığı denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 570 kişi ile 67 yoklama kaçağı yakalandı. 6 bin 795 aracın ve 96 motosikletin kontrol edildiği denetimlerde 172 araca işlem yapıldı, 18 araç ise trafikten men edildi. Sabit yol denetimlerinde işlem yapılan tüm araçlara toplam 188 bin 139 TL ceza kesildi.Umuma açık işyerlerinin de kontrol edildiği uygulamada bin 428 işyeri denetlendi. 4 işyerine işlem yapılan denetimlerde 3 bin 180 TL ceza kesildi.SİLAH, MÜHİMMAT VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan, denetimler sonucu 32 ruhsatsız tabanca ve tüfek ile bu silahlara ait 1871 adet fişek ele geçirildi. Uygulama sonucu, 15 bin 846,6 gram uyuşturucu madde ile 262 adet uyuşturucu hap ele geçirildiği kaydedildi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

DHA Editörü - Mustafa BAKIRHAN
Mustafa BAKIRHAN
DHA Editörü
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