- İstanbul'da "Yeditepe Huzur" uygulaması

39 ilçede düzenlenen uygulamaya 5 bin polis katılıyor



İSTANBUL - "Yeditepe" uygulaması kapsamında İstanbul'da 39 ilçede 5 bin polisin katılımıyla genel asayiş denetimi düzenleniyor.

İstanbul'un 39 ilçesinde 5 bin polisin katıldığı uygulama kapsamında şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Taramakontrolleri yapıldı. Yapılan incelemeler sonucunda aranan şahıslar, uyuşturucu madde ve silah ve bıçak taşıyan şüpheliler gözaltına alınarak adli işlem uygulanıyor. 5 bin polisin karadan gerçekleştirdiği operasyona polis helikopterinin de havadan destek verdiği görüldü.

Yeditepe Huzur uygulaması kapsamında Beyoğlu, Karaköy Meydanı'nda oluşturulan noktada denetlemeler yapıldı. Yine aynı uygulamada Fatih, Millet Caddesi üzerinde kurulan arama noktasında da şüpheli şahıslar

üzerine çalışmalar yapıldı.

Ekipler tarafından oluşturulan noktalarda kontrollerin gece saat 00.00'a kadar süreceği öğrenildi.