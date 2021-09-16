İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması: 152 bin 772 TL para cezası uygulandı - Haberler
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İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması: 152 bin 772 TL para cezası uygulandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması: 152 bin 772 TL para cezası uygulandı

İstanbul genelinde helikopter destekli gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" uygulamasının bilançosu açıklandı.

İstanbul genelinde helikopter destekli gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" uygulamasının bilançosu açıklandı. Uygulama kapsamında, 144 bin 320 kişiye GBT yapılırken, toplam 152 bin 772 Türk Lirası para cezası kesildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 39 ilçede helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekipleri destek verdi.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlarda da kontrol edildi.

Uygulamanın bilançosu açıklandı

Uygulama kapsamında 144 bin 320 kişi sorgulanırken, aranan 454 kişi, yoklama kaçağı 247 kişi yakalandı. Yapılan denetimlerde 6 bin 150 gram uyuşturucu madde, bin 959 adet uyuşturucu hap, uyuşturucudan kazanılan bin 860 Türk Lirası ile 100 Dolar ayrıca 101 adet ruhsatsız tabanca ve tüfek 236 adet fişek ele geçirildi.23 bin 46 araç ve 668 motosikletin kontrol edildiği uygulamada 813 araç hakkında işlem yapılırken 4 araç trafikten men edildi. Uygulama sonunda toplamda 152 bin 722 Türk Lirası para cezası kesildi. 26 şahsa da idari işlem yapılırken 15 bin 213 Türk Lirası ceza kesildi.

uygulamasında bin 725 umuma açık yer denetlenirken, 5 iş yeri hakkında cezai işlem uygulanarak 3 bin 469 Türk Lirası idari para cezası uygulandı.

(İHA)

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması: 152 bin 772 TL para cezası uygulandı

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Haber: İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması: 152 bin 772 TL para cezası uygulandı - Haberler
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