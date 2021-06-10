İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması: 126 bin 832 TL para cezası uygulandı
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İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması: 126 bin 832 TL para cezası uygulandı

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması: 126 bin 832 TL para cezası uygulandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul genelinde helikopter destekli gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" uygulamasının bilançosu açıklandı.

İstanbul genelinde helikopter destekli gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" uygulamasının bilançosu açıklandı. Uygulama kapsamında, 125 bin 20 kişi sorgulanırken, 126 bin 832 TL para cezası kesildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 39 ilçede helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamaya narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekipleri destek verdi. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlarda da kontrol edildi.

Uygulamanın bilançosu açıklandı

Uygulama kapsamında 125 bin 20 kişi sorgulanırken, aranan 411 kişi, yoklama kaçağı 164 kişi yakalandı. Yapılan denetimlerde 6 bin 949 gram uyuşturucu madde, 2 bin 662 adet uyuşturucu hap, 57 adet ruhsatsız tabanca ve tüfek 221 adet fişek ele geçirildi.22 bin 141 aracın denetlendiği uygulamada 742 araç hakkında işlem yapıldı, 4 araç trafikten men edilerek toplamda 109 bin 36 TL para cezası kesildi. Huzur uygulamasında 165 iş yeri kontrol edilirken, 29 iş yeri hakkında cezai işlem uygulanarak 17 bin 776 TL idari para cezası uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması: 126 bin 832 TL para cezası uygulandı - Haberler
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