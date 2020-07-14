İSTANBUL'DA YEDİTEPE HUZUR DENETİMLERİNİN 7'İNCİSİ YAPILDI Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAİstanbul genelinde birçok ilçede eş zamanlı olarak "Yeditepe Huzur Denetimi 2020/7" denetimleri gerçekleştirildi.

Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

İstanbul genelinde birçok ilçede eş zamanlı olarak "Yeditepe Huzur Denetimi 2020/7" denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlere polis helikopteri de destek verdi. İstanbul genelinde birçok ilçede eş zamanlı olarak yılın 7. Yeditepe Huzur denetimleri gerçekleştirildi. Kadıköy Kuşdili Caddesi ile Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen denetimlere, ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri ve trafik polisleri katıldı. Ekipler, cadde üzerinden geçen şüpheli araçları tek tek durdurdu ve aramalar yaptı. Araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı. Hassas burunlu narkotik köpekleri ise araçlarda aramalar yaptı. Polis helikopteri ise denetimlere havadan destek verdi.

Kaynak: DHA