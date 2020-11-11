İstanbul'da Yeditepe Huzur denetimlerinin 22'incisi yapıldı

İSTANBUL genelinde eş zamanlı olarak bu yılki Yeditepe Huzur denetimlerinin 22'incisi gerçekleştirildi.

İSTANBUL genelinde eş zamanlı olarak bu yılki Yeditepe Huzur denetimlerinin 22'incisi gerçekleştirildi.

Kadıköy Kuşdili Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlere, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik ve Yunus polisleri katıldı. Ekipler, cadde üzerinden geçen şüpheli araçları tek tek durdurdu ve aramalar yaptı. Araç içindeki kişilerin üst aramaları ve kimlik sorgulamaları yapıldı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı