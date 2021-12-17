İSTANBUL'DA 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMLERİ YAPILDI
İSTANBUL genelinde eş zamanlı olarak 'Yeditepe Huzur' denetimleri gerçekleştirildi.
İstanbul genelindeki denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü personeli, ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri katıldı. Ekipler, oluşturulan kontrol noktalarında şüphelendikleri araçları durdu. Aramaların yapıldığı araçlardaki kişiler kimlik kontrolünden geçirilirken üst aramaları da yapıldı.
NARKOTİK KÖPEKLERİ DE ARAMA YAPTINarkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin katıldığı denetimlerde, narkotik köpekleri de araçlarda uyuşturucu araması yaptı.
Görüntü dökümü:-----------------Arama yapılan araçlarArama yapan narkotik köpekleriDenetim noktalarıGenel ve detaylar- İstanbul