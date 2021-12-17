İSTANBUL'DA 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMLERİ YAPILDI - Haberler
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İSTANBUL'DA 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMLERİ YAPILDI

İSTANBUL'DA 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMLERİ YAPILDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL genelinde eş zamanlı olarak 'Yeditepe Huzur' denetimleri gerçekleştirildi.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL genelinde eş zamanlı olarak 'Yeditepe Huzur' denetimleri gerçekleştirildi.

İstanbul genelindeki denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü personeli, ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri katıldı. Ekipler, oluşturulan kontrol noktalarında şüphelendikleri araçları durdu. Aramaların yapıldığı araçlardaki kişiler kimlik kontrolünden geçirilirken üst aramaları da yapıldı.

NARKOTİK KÖPEKLERİ DE ARAMA YAPTI

Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin katıldığı denetimlerde, narkotik köpekleri de araçlarda uyuşturucu araması yaptı.

Görüntü dökümü:

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Arama yapılan araçlar

Arama yapan narkotik köpekleri

Denetim noktaları

Genel ve detaylar


- İstanbul
İSTANBUL'DA 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMLERİ YAPILDI

İSTANBUL'DA 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMLERİ YAPILDI

İSTANBUL'DA 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMLERİ YAPILDI

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