İSTANBUL'DA "YEDİTEPE HUZUR" DENETİMLERİ YAPILDI
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İSTANBUL'DA "YEDİTEPE HUZUR" DENETİMLERİ YAPILDI

Mertcan ÖZTÜRK/ İstanbul DHAİstanbul genelinde birçok noktada eş zamanlı olarak "Yeditepe Huzur" denetimleri yapıldı.

17.02.2020 21:33 | Son Güncelleme: 17.02.2020 21:33
İSTANBUL'DA

Gamze ŞİMŞEK-Özgür EREN- Mertcan ÖZTÜRK/ DHA

İstanbul genelinde birçok noktada eş zamanlı olarak " " denetimleri yapıldı. 

Bu yıl 4'üncüsü yapılan "Yeditepe Huzur denetimleri" İstanbul'un birçok noktasında eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.Kadıköy Kuşdili Caddesi, Taksim ve Fatih'te gerçekleştirilen denetimlere, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, trafik polisleri ve yunus polisleri katıldı. Özel harekat polisleri ve polis helikopteri denetimlere destek verdi. Hassas burunlu narkotik köpekleri şüpheli araçlarda aramalar yaptı. Ekipler, cadde üzerinden geçen araçları, taksi ve motosikletleri durdurarak didik didik aradı. Araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı. 

Görüntü Dökümü: ----------------Polis ekiplerinin araçları durdurması-Polis ekiplerinin araçları araması-Denetimlere katılan polis helikopteri-Polis ekiplerinin kişilere kimlik kontrolü yapması-Polislerin kişilerin üst aramaları yapması-Denetime katılan özel harekat polisleri-Genel ve detay 

 


Kaynak: DHA
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