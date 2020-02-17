: İstanbul'da "yeditepe huzur" denetimleri yapıldı 1

17.02.2020 21:58 | Son Güncelleme: 17.02.2020 22:00

Gamze ŞİMŞEK-Özgür EREN- Mertcan ÖZTÜRK/ İstanbul DHA

İstanbul genelinde birçok noktada eş zamanlı olarak "Yeditepe Huzur" denetimleri yapıldı.

Bu yıl 4'üncüsü yapılan "Yeditepe Huzur denetimleri" İstanbul'un birçok noktasında eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Kadıköy Kuşdili Caddesi, Taksim ve Fatih'te gerçekleştirilen denetimlere, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, trafik polisleri ve yunus polisleri katıldı. Özel harekat polisleri ve polis helikopteri denetimlere destek verdi. Hassas burunlu narkotik köpekleri şüpheli araçlarda aramalar yaptı. Ekipler, cadde üzerinden geçen araçları, taksi ve motosikletleri durdurarak didik didik aradı. Araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı.

Kaynak: DHA

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