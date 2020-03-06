İSTANBUL'DA "YEDİTEPE HUZUR" DENETİMLERİ

06.03.2020 21:09 | Son Güncelleme: 06.03.2020 21:09

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT-Anıl UÇAN/İSTANBUL, DHA

İstanbul genelinde "Yeditepe Huzur" denetimleri yapılıyor. Şehrin belirli noktalarında şüphe üzerine durdurulan otomobiller ve içinde bulunanlar aranıyor.

İstanbul genelinde akşam saatlerinde eş zamanlı "Yeditepe Huzur" asayiş denetimleri başladı. Denetimlere; Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katılıyor.

ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULANLAR TEK TEK ARANIYORKentin belirli kısımlarında yapılan denetimlerde şüphe üzerine araçlar durduruluyor. Durdurulan kişilerin üstleri, ekipler tarafından aranıp, GBT sorgulamaları yapılıyor. Ayrıca otomobillerde de ekipler tarafından aramalar yapılıyor. Denetimler saat 23.59'a kadar devam edecek.

Görüntü Dökümü: ----------- -Denetim noktaları-Şüpheli araçların durdurulması-Üst araması-Polis ekiplerinin GBT sorgulaması-Narkotik köpeğinin otomobiller araması-Özel harekat polisleri-Genel ve detay görüntüler

Kaynak: DHA