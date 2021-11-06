İSTANBUL'DA YEDİTEPE HUZUR DENETİMLERİ -1 Taksim - Haberler
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İSTANBUL'DA YEDİTEPE HUZUR DENETİMLERİ -1 Taksim

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ertan KILIÇ-Buğra AKAY-Çağrı ÇALIŞKAN İstanbul DHAİstanbul genelinde 'Yeditepe Huzur' denetimleri yapıldı.

İSTANBUL (DHA) - Ertan KILIÇ-Buğra AKAY-Çağrı ÇALIŞKAN İstanbul DHA

İstanbul genelinde 'Yeditepe Huzur' denetimleri yapıldı. Durdurulan araçlar tek tek aranırken araçtakiler GBT taramasından geçirildi. Narkotik Köpeği 'Hanna' da aramalara katıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul genelinde 'Yeditepe Huzur' denetimleri gerçekleştirildi. Durdurulan araçlar tek tek aranırken araçta bulunanlara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Yapılan aramalara narkotik köpekleri de destek verdi. Taksim'de yapılan denetimlerde narkotik köpeği 'Hanna' durdurulan otomobilleri didik didik aradı.

HACİZLİ OTOMOBİL OTOPARKA ÇEKİLDİ

Denetim yapılan noktalardan biri de Kadıköy'dü. Yapılan denetimler sırasında durdurulan araçlar tek tek aranırken, hakkında Hacizli Yakalama kararı bulunan bir otomobil çekici ile emniyet otoparkına çekildi.

İSTANBUL'DA YEDİTEPE HUZUR DENETİMLERİ -1 Taksim

İSTANBUL'DA YEDİTEPE HUZUR DENETİMLERİ -1 Taksim

İSTANBUL'DA YEDİTEPE HUZUR DENETİMLERİ -1 Taksim

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