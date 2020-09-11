İSTANBUL'DA YEDİTEPE HUZUR DENETİMİNDE ARAÇLAR DİDİK DİDİK ARANDI-1 İstanbul genelinde eş zamanlı olarak "Yeditepe Huzur" denetimi gerçekleştirildi.

İstanbul genelinde eş zamanlı olarak "Yeditepe Huzur" denetimi gerçekleştirildi.

İstanbul genelinde eş zamanlı olarak, "Yeditepe Huzur" denetimi gerçekleştirildi. Kadıköy Kuşdili Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlere, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ve trafik polisleri katıldı. Ekipler, cadde üzerinden geçen şüpheli araçları tek tek durdurdu ve arama yaptı. Araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı. Özel harekat polisleri ise denetimlere destek verdi.

Denetim yapılan noktalardan birisi de Beyoğlu Taksim Meydanı oldu. Araçları durduran polis ekipleri, arama yaptı. Sürücüleri ve araçlarda bulunanları genel bilgi tarama(GBT) sorgusundan geçirdi. Denetimlerde, durdurulan araçlarda maske takmayan kişiler de polisler tarafından uyarıldı.

Kaynak: DHA