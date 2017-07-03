İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' Denetimi Yapılıyor (1)

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şehrin bazı noktalarında 'Yeditepe Huzur' adı verilen asayiş denetimi gerçekleştiriyor.



Saat 20.00 sıralarında başlayan denetimler kapsamında polis, şüpheli gördüğü kişiler ve araçlar üzerinde arama yapıyor.



Aramalarda dedektör köpekler de kullanılıyor. Denetimler saat 22.00'da sona erecek.



