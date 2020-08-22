İstanbul'da Yeditepe Huzur denetimi: 271 bin TL ceza yağdı İSTANBUL'da 39 ilçede gerçekleştirilen 'Yeditepe Huzur' denetimlerinde ceza yağdı.

İSTANBUL'da 39 ilçede gerçekleştirilen 'Yeditepe Huzur' denetimlerinde ceza yağdı. Denetimlerde kurallara ve belirlenen standartlara uymayan sürücülere ve işyeri sahiplerine toplam 271 bin 244 TL ceza kesildi.

İstanbul'da 39 ilçede gerçekleştirilen 'Yeditepe Huzur' denetimlerinde ceza yağdı. Helikopter destekli denetimde 165 noktada 1468 personel, 3 eğitimli dedektör köpek ve 2 deniz limanı şube botu görev aldı. Denetimlere, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçelerin Emniyet Müdürlüğü ekipleri katıldı.

100 BİNDEN FAZLA KİŞİYE GBT YAPILDI

Uygulamada, 100 bin 521 kişinin genel bilgi taraması (GBT) yapılarak, çeşitli suçlardan aranan 225 kişi ile 79 yoklama kaçağı yakalandı. 7 bin 319 araç ve 81 motosiklet incelenip 232 araca işlem yapıldı. Toplamda 48 araç ise trafikten men edilmiş olup 268 bin 94 TL para cezası uygulandı. Umuma açık işyerlerinin de denetlendiği Yeditepe Huzur' denetiminde 1524 işyeri kontrol edilerek 4 işyerine işlem yapıldı ve 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca denetimlerde 24 adet ruhsatsız tabanca ve tüfekle 148 adet fişek, 26 kök hint keneviri, 5 bin 188 gram uyuşturucu madde, 37 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen 14 bin 725 TL para ele geçirildi.

Kaynak: DHA