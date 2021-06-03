İSTANBUL'DA YEDİTEPE HUZUR DENETİMİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İSTANBUL'DA YEDİTEPE HUZUR DENETİMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'un birçok noktasında 'Yeditepe Huzur Denetimi' gerçekleştirildi.

İSTANBUL'un birçok noktasında 'Yeditepe Huzur Denetimi' gerçekleştirildi. Denetimlere polis helikopteri havadan destek verirken narkotik köpeği de araçlarda uyuşturucu araması yaptı.

İstanbul'un birçok noktasında aynı zamanda 'Yeditepe Huzur Denetimi' gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yerde denetim yaparken polis helikopteri de havadan destek verdi.

Denetim noktalarından biri de Taksim Meydanı'ydı. Taksim Meydanı'nda araçlar tek tek durdurularak arandı. Araçta bulunanlar ise Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusundan geçirildi. Narkotik köpeği de durdurulan araçlarda uyuşturucu araması yaptı.

Kadıköy Kuşdili Caddesi'nde de denetim gerçekleştirildi.

İSTANBUL'DA YEDİTEPE HUZUR DENETİMİ
İSTANBUL'DA YEDİTEPE HUZUR DENETİMİ
İSTANBUL'DA YEDİTEPE HUZUR DENETİMİ
İSTANBUL'DA YEDİTEPE HUZUR DENETİMİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in avukatlarından Adnan Şeker, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' ve 'Silahlı terör örgütü kurma, yönetme'...
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in avukatlarından Adnan Şeker, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Silahlı terör örgütü kurma, yönetme"...
Bu ne cesaret! Tamirci çırakları kaçırdıkları polis arabasıyla hırsızlık yaptı
Bu ne cesaret! Tamirci çırakları kaçırdıkları polis arabasıyla hırsızlık yaptı
İlişki yaşadığı kadını vurup intihara kalkıştı
İlişki yaşadığı kadını vurup intihara kalkıştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Hülya Avşar Kenan Doğulu Acun Ilıcalı
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Ergin Ataman Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İSTANBUL'DA YEDİTEPE HUZUR DENETİMİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 16:37:35. #1.14#

title