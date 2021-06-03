İSTANBUL'DA YEDİTEPE HUZUR DENETİMİ

İSTANBUL'un birçok noktasında 'Yeditepe Huzur Denetimi' gerçekleştirildi.

İSTANBUL'un birçok noktasında 'Yeditepe Huzur Denetimi' gerçekleştirildi. Denetimlere polis helikopteri havadan destek verirken narkotik köpeği de araçlarda uyuşturucu araması yaptı.

İstanbul'un birçok noktasında aynı zamanda 'Yeditepe Huzur Denetimi' gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yerde denetim yaparken polis helikopteri de havadan destek verdi.

Denetim noktalarından biri de Taksim Meydanı'ydı. Taksim Meydanı'nda araçlar tek tek durdurularak arandı. Araçta bulunanlar ise Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusundan geçirildi. Narkotik köpeği de durdurulan araçlarda uyuşturucu araması yaptı.

Kadıköy Kuşdili Caddesi'nde de denetim gerçekleştirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı