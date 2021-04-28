İSTANBUL'DA 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ-1 Kadıköy

İSTANBUL genelinde eş zamanlı olarak yılın 13'üncü "Yeditepe Huzur " denetimleri gerçekleştirildi.

İSTANBUL genelinde eş zamanlı olarak yılın 13'üncü "Yeditepe Huzur " denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlere özel harekat polisleri ve polis helikopteri de destek verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İstanbul genelinde ilçelerinde eş zamanlı olarak Yeditepe Huzur denetimleri yaptı. Denetime özel harekat polisleri ve polis helikopteri de destek verdi. Kadıköy Kuşdili Caddesi üzerindeki kurulan denetim noktasında şüpheli araçlar durdurularak didik didik arandı. Şüpheli kişilerin de Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Narkotik köpeği "Casper" araçların içinde arama yaparken, polis helikopteri de denetimlere havadan destek verdi.

TAKSİM'DE DE DENETİM YAPILDI

Bir diğer denetim noktası olan Taksim Meydanı'nda da polis ekipleri durdurdukları araçları didik didik arayıp, kişilere de üst araması ve GBT sorgulaması yaptı. Taksim Meydanı'ndaki denetime polis helikopteri de havadan destek verirken, hasas burunlu narkotik köpeği de aramalara eşlik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı