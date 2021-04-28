İSTANBUL'DA 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ-1 Kadıköy
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İSTANBUL'DA 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ-1 Kadıköy

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL genelinde eş zamanlı olarak yılın 13'üncü "Yeditepe Huzur " denetimleri gerçekleştirildi.

İSTANBUL genelinde eş zamanlı olarak yılın 13'üncü "Yeditepe Huzur " denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlere özel harekat polisleri ve polis helikopteri de destek verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İstanbul genelinde ilçelerinde eş zamanlı olarak Yeditepe Huzur denetimleri yaptı. Denetime özel harekat polisleri ve polis helikopteri de destek verdi. Kadıköy Kuşdili Caddesi üzerindeki kurulan denetim noktasında şüpheli araçlar durdurularak didik didik arandı. Şüpheli kişilerin de Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Narkotik köpeği "Casper" araçların içinde arama yaparken, polis helikopteri de denetimlere havadan destek verdi.

TAKSİM'DE DE DENETİM YAPILDI

Bir diğer denetim noktası olan Taksim Meydanı'nda da polis ekipleri durdurdukları araçları didik didik arayıp, kişilere de üst araması ve GBT sorgulaması yaptı. Taksim Meydanı'ndaki denetime polis helikopteri de havadan destek verirken, hasas burunlu narkotik köpeği de aramalara eşlik etti.

İSTANBUL'DA 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ-1 Kadıköy
İSTANBUL'DA 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ-1 Kadıköy
İSTANBUL'DA 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ-1 Kadıköy
İSTANBUL'DA 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ-1 Kadıköy

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Baskında uyuşturucu ile birlikte 8. kattan atlayan genç, oracıkta can verdi
Baskında uyuşturucu ile birlikte 8. kattan atlayan genç, oracıkta can verdi
Uzaklaştırmaya rağmen eşinin kaldığı eve gidip, balkondan ateş açtı
Uzaklaştırmaya rağmen eşinin kaldığı eve gidip, balkondan ateş açtı
Korku dolu anlar! Vazgeçirmek için uğraşanların gözlerine baka baka kendini boşluğa bıraktı
Korku dolu anlar! Vazgeçirmek için uğraşanların gözlerine baka baka kendini boşluğa bıraktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hülya Avşar Merve Dizdar Burak Sergen
Spor Mesut Özil Gökhan Gönül Aykut Kocaman Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İSTANBUL'DA 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ-1 Kadıköy - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 12:47:17. #1.15#

title