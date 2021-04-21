İSTANBUL'DA 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ -1 -Kadıköy

Şahin BOZKURT-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA İstanbul'da eş zamanlı olarak "Yeditepe Huzur " denetimleri yapıldı.

Şahin BOZKURT-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA İstanbul'da eş zamanlı olarak "Yeditepe Huzur " denetimleri yapıldı. Denetimlere özel harekat polisleri, narkotik köpekleri ve polis helikopteri de destek verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde eş zamanlı olarak 12 'inci Yeditepe Huzur denetimleri gerçekleştirdi. Denetime özel harekat polisleri ve polis helikopteri de destek verdi.

Kadıköy Kuşdili Caddesi'nde kurulan denetim noktasında şüpheli araçlar durdurularak didik didik arandı. Şüpheli kişilerin de Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Denetimlerde narkotik köpeği "Reksö araçların içinde arama yaparken, polis helikopteri de denetimlere havadan destek verdi. Denetimler sırasında tramvay yolunu kullanan iki sürücüye ceza kesildi. Fatih Millet Caddesi'ndeki denetimde de şüpheli araçlar durdurularak didik didik arandı. Şüpheli kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı