İSTANBUL'DA YEDİTEPE HUZUR DENETİMİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

İSTANBUL'DA YEDİTEPE HUZUR DENETİMİ

12.03.2021 12:59 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:30

İSTANBUL genelinde eş zamanlı Yeditepe Huzur Denetimi yapıldı.

İSTANBUL genelinde eş zamanlı Yeditepe Huzur Denetimi yapıldı.

İstanbul'da 39 ilçede eş zamanlı asayiş denetimi yapıldı. Yeditepe Huzur Denetimi adı altında yapılan denetimleri çok sayıda şubeden polis ekipleri katıldı. Denetim kapsamında kurulan noktalarda şüpheli araçlar durduruldu, kişilere GBT taraması yapıldı. Denetim noktalarından biri de Kadıköy Kuşdili Caddesi'nde oldu. Buradaki denetimlerde, Aspar isimli narkotik köpeği araçlarda arama yaptı.

İSTANBUL'DA YEDİTEPE HUZUR DENETİMİ
İSTANBUL'DA YEDİTEPE HUZUR DENETİMİ
İSTANBUL'DA YEDİTEPE HUZUR DENETİMİ
İSTANBUL'DA YEDİTEPE HUZUR DENETİMİ
İSTANBUL'DA YEDİTEPE HUZUR DENETİMİ
İSTANBUL'DA YEDİTEPE HUZUR DENETİMİ
İSTANBUL'DA YEDİTEPE HUZUR DENETİMİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Cahit Özkan Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Şevket Çoruh Ayşegül Çınar Ferhan Şensoy Yılmaz Erdoğan
Spor Mesut Özil Ali Şansalan Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Cinayet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İSTANBUL'DA YEDİTEPE HUZUR DENETİMİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 13:35:18. #1.15#
title