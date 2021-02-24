İstanbul'da Yeditepe Huzur denetimi
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İstanbul'da Yeditepe Huzur denetimi

24.02.2021 14:03 | Son Güncelleme: 24.02.2021 14:07
İstanbul'da Yeditepe Huzur denetimi

Murat KORKMAZ/ İSTANBUL genelinde eş zamanlı olarak 2021 yılının 7'nci Yeditepe Huzur Denetimleri gerçekleştirildi.

Murat KORKMAZ/ İSTANBUL  genelinde eş zamanlı olarak 2021 yılının  7'nci Yeditepe Huzur Denetimleri gerçekleştirildi.

Kadıköy Kuşdili Caddesi'nde 11: 00- 13: 00 saatleri arasında yapılan denetimlere  İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik polisleri ve narkotik ekibi katıldı.  PARS isimli özel eğitimli köpek de araçlarda uyuşturucu araması yaptı. Ekipler, cadde üzerinden geçen şüpheli araçları tek tek durdurdu ve aramalar yaptı.  Araç içindeki kişilerin üst aramaları ve kimlik sorgulamaları yapıldı, sürücü ve yolculara genel bilgi taraması (GBT) uygulandı.


İstanbul'da Yeditepe Huzur denetimi
İstanbul'da Yeditepe Huzur denetimi
İstanbul'da Yeditepe Huzur denetimi
İstanbul'da Yeditepe Huzur denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Korkmaz

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