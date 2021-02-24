İstanbul'da Yeditepe Huzur denetimi

Murat KORKMAZ/ İSTANBUL genelinde eş zamanlı olarak 2021 yılının 7'nci Yeditepe Huzur Denetimleri gerçekleştirildi.

Kadıköy Kuşdili Caddesi'nde 11: 00- 13: 00 saatleri arasında yapılan denetimlere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik polisleri ve narkotik ekibi katıldı. PARS isimli özel eğitimli köpek de araçlarda uyuşturucu araması yaptı. Ekipler, cadde üzerinden geçen şüpheli araçları tek tek durdurdu ve aramalar yaptı. Araç içindeki kişilerin üst aramaları ve kimlik sorgulamaları yapıldı, sürücü ve yolculara genel bilgi taraması (GBT) uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Korkmaz