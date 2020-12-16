İstanbul'da Yeditepe Huzur Denetimi
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İstanbul'da Yeditepe Huzur Denetimi

16.12.2020 14:23 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:04
İstanbul'da Yeditepe Huzur Denetimi

İSTANBUL'da, 39 ilçede 'Yeditepe Huzur Denetimi' gerçekleştirildi.

İSTANBUL'da, 39 ilçede 'Yeditepe Huzur Denetimi' gerçekleştirildi. Denetimlere polis helikopteri havadan destek verirken, narkotik köpekleri de araçlarda uyuşturucu araması yaptı. İstanbul'da, 39 ilçede aynı zamanda 'Yeditepe Huzur Denetimi 2020/26' denetimi gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri yerde denetim yaparken polis helikopteri de ekiplere havadan destek verdi. Denetim Noktalarından biri de Taksim Meydanı'ydı. Taksim Meydanı'nda araçlar tek tek durdurularak arandı. Araçta bulunanlara ise Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.  'Alex' adlı narkotik köpeği de durdurulan araçlarda uyuşturucu araması yaptı.

Kadıköy'de yapılan denetimlere, ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler, özel harekat polisleri ve yunus polisleri katıldı. Polis ekipleri, şüpheli gördükleri araçları durdurarak didik didik aradı. Araçta bulunanlara ise Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.   


İstanbul'da Yeditepe Huzur Denetimi
İstanbul'da Yeditepe Huzur Denetimi
İstanbul'da Yeditepe Huzur Denetimi
İstanbul'da Yeditepe Huzur Denetimi
İstanbul'da Yeditepe Huzur Denetimi
İstanbul'da Yeditepe Huzur Denetimi
İstanbul'da Yeditepe Huzur Denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KORKMA

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